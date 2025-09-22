Autoritățile din Republica Moldova au efectuat luni zeci de percheziții în legătură cu presupuse eforturi susținute de Rusia de destabilizare a țării, cu mai puțin de o săptămână înaitnea alegerilor parlamentare de pe 28 septembrie.

CNA precizează că investigațiile au vizat un grup infracțional, format din din factori de decizie, membri și simpatizanți ai unor formațiuni politice.

„Acesta consta în recrutarea alegătorilor sau susținătorilor politici, cărora li se promiteau sau ofereau bani, bunuri, servicii ori alte foloase pentru a-i determina să își exercite drepturile electorale într-un anumit mod, inclusiv în favoarea unor partide. Activitățile erau coordonate prin diverse aplicații, inclusiv prin multiple conturi de pe platforma Telegram”, precizează CNA.

Membrii grupului sunt bănuiți că ar fi participat la transferul, convertirea și deghizarea originii mijloacelor financiare provenite din venituri ilicite, utilizând conturi bancare și portmonee electronice, inclusiv din afara țării. Fondurile erau introduse ilegal pe teritoriul Republicii Moldova și folosite ulterior pentru finanțarea activităților politice, contrar prevederilor legale, potrivit Radio Chișinău.

Președinta Maia Sandu, care a descris votul de duminică drept „cele mai importante alegeri” din istoria Moldovei, a avertizat că Moscova dorește să influențeze scrutinul pentru a menține Chișinăul în orbita sa.