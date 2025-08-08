Românii au ajuns să fie păcăliți până și de furnizorii de energie electrică. Factura ar urma să crească după eliminarea plafonării, iar unii dintre operatorii economici au profitat de acest moment ca să mai crească prețurile. În urma verificărilor, comisarii ANPC au aplicat amenzi de peste 370.000 de lei după ce au descoperit mai multe nereguli la 20 de companii.

Prețurile cresc, iar românii se simt tot mai apăsați de teama că nu se vor mai putea descurca.

Plafonarea la energie s-a încheiat, iar comisarii ANPC au efectuat verificări în lunile aprilie și iunie, pentru a preveni creșterile necontrolate de prețuri.

Explozia prețurilor la energie nu este cauzată exclusiv de eliminarea plafonării, ci și de lipsa de transparență și practicile incorecte ale unor furnizori.

La 20 dintre companii s-au constatat nereguli, iar comisarii ANPC au aplicat sancţiuni: 24 de amenzi contravenţionale, în valoare de peste 370.000 de lei, și 10 avertismente.

Printre cele mai frecvente nereguli identificate de comisarii ANPC se numără: lipsa menționării prețului final, completarea incorectă a ofertelor, întârzierea emiterii facturilor, dar și absența unor informații esențiale din contracte.