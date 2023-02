Vremea va fi din ce in ce mai frumoasa, precipitatiile aproape ca nu se vor semnala pana spre sfarsitul saptamanii. Vor fi, insa, in zonele cu cod galben de vant, rafale de 55-60 km/h. Intensificari ale vantalui, conform atentionarii meteo, vor fi in Carpatii Meridionali si de Curbura, unde va exista si transport de zapada.

„Vremea se va ameliora, incalzirea va fi treptata, temperaturile vor depasi cu mult normalul perioadei, atat ziua, cat si noaptea”, a declarat, intr-o interventie la Realitatea PLUS, meteorologul ANM Alina Șerban.

Spre sfarsitul saptamanii, vineri, sambata noaptea, este asteptat ca temperaturile minime sa devina pozitive in toata tara, maximele vor atinge 10 si peste 10 grade, in mod deosebit in jumatatea de sud a teritoriului, a mai spus meteorologul.

„In Capitala, vremea va fi frumoasa, din ce in ce mai calda, azi vom avea temperaturi pozitive de 7-9 grade, iar zilele urmatoare peste 10. Asadar,

minimele vor fi din ce in ce mai ridicate, usor in primele nopti ale saptamanii, spre sfarsitul saptamanii pozitive si pe timpul noptii”, a mai spus Alina Șerban.