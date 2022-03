Simona Halep (26 WTA) a trecut fără prea mari emoții de Cori Gauff (17 WTA), scor 6-3, 6-4 în turul al treilea al turneului WTA 1000 de la Indian Wells.

“Nu este deloc ușor să joci tenis pe vânt. Un anumit tenis îl prestezi pe o parte a terenului, un alt tenis, pe partea cealaltă.

A fost greu, dar eu sunt obișnuită și cu astfel de condiții, dar și cu jucătoare care lovesc tare. Important este că am câștigat…. Am fost calmă pe teren, nu am vorbit mult, lucrez la acest capitol, plus că atmosfera de aici m-a impulsionat”, a declarat Simona Halep, după jocul cu Cori Gauff.

Simona va juca în optimile de finală, împotriva Soranei Cîrstea (27 WTA), cea care a învins-o pe Anna Kalinskaya (Rusia, 90 WTA), scor 5-7, 6-1, 6-0.

Calificarea în optimi este recompensată cu un premiu de 94.575 de dolari şi cu 120 de puncte WTA.

Sursa: Realitatea de Constanta