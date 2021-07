Primaria municipiului Bârlad informează că, în eventualitatea în care după data de 15 august contextul epidemiologic o va permite, bâlciul anual se va desfășura într-un spațiu reamenajat și în alte condiții.



Astfel, după ce timp de câteva săptămâni s-au desfășurat lucrări de extindere spre nord și de ridicare la cotă a amplasamentului, în aceste zile se lucrează deja la împrejmuirea acestuia. Totodată, zona va fi igienizată și racordată la rețeaua de apă potabilă, momentan doar pe latura de vest.

„Prin hotărâre de Consiliu Local, am alocat perimetrului Oborului suprafața de 2,6 hectare, ceea ce înseamnă că, în prezent, am extins amplasamentul cam de trei ori față de cât era. De la bun început vreau să fac precizarea că reamenajarea se va termina, în parte, până pe data de 15 august și numai în cazul în care contextul epidemilogic o va permite vom organiza acolo și tradiționalul bâlci anual. Așadar, noi vom fi pregătiți, dacă lucrurile vor evolua spre bine! În schimb, mai trebuie făcute câteva precizări foarte importante. Anul acesta, bâlciul se va desfășura în cu totul alte condiții, respectiv strada Căpitan Grigore Ignat nu va mai fi ocupată de comercianți, ci doar de autoturismele vizitatorilor. În incinta Oborului, odată cu aducțiunea de apă, se vor putea muta, pe latura de vest, inclusiv terasele celor care comercializează produse din carne. Ceilalți comercianți vor fi poziționați pe amplasamente bine gândite, tot în incinta Oborului, întrucât spațiul este acum mai mult decât generos. Am regândit și căile de intrare-ieșire, care sunt trei la număr, una pentru acces și două pentru evacuare, precum și aleile de vizitare. Totuși, în 2021 este doar o primă etapă de regândire a spațiului Oborului, urmând ca în 2022 să definitivăm amplasamentul în care se va desfășura de acum înainte bâlciul. Însă, repet, vom anunța din timp dacă vom putea organiza acest eveniment foarte așteptat, de care anul trecut nu am avut parte”, a declarat primarul Dumitru Boroș.

Sursa: Realitatea de Vaslui