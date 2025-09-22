Se fac pregătiri pentru a cădea Guvernul, susțin surse citate de Realitatea PLUS. Potrivit surselor menționate, o variantă de premier ar fi Cătălin Predoiu.

„Având în vedere că miercuri, la Curtea Constituțională, va fi o decizie pe pachetul legislativ numărul 2, se pregătesc la Guvern alternative de preluare a poziției de premier de către Cătălin Predoiu.

Astăzi expiră și interimatul pentru Bolojan la vicepremier. Așteptăm să vedem pe cine va nominaliza. Informația mea a fost încă de foarte multă vreme – încă de atunci de când Anastasiu a plecat din această poziție – că Ilie Bolojan ar dori să-l pună vicepremier pe Mihai Jurcă, cel care acum este șeful Cancelariei prezidențiale, mâna sa dreaptă de la Oradea.

Acum, însă, pentru că se teme de o eventuală cădere la CCR a pachetului numărul 2 și pentru că atât UDMR-ul, cât și USR-ul și PSD-ul au spus clar că dacă se va întâmpla acest lucru, acest guvern nu mai are credibilitate și susținere, se pregătesc pentru această variantă de rezervă cu Cătălin Predoiu. Vom vedea în zilele următoare ce se va întâmpla. Deja foști judecători ai CCR au început săs e pronunțe asupra a ceea ce se va întâmpla miercuri la Curtea Constituțională. De altfel, deja – deja așa cum am spus aseară – Dominic Fritz face presiuni publice asupra celor 3 noi judecători numiți la CCR pentru a da o decizie în favoarea Guvernului Bolojan. Aștept ca autoritățile să se sesizeze în acest sens”, a explicat Anca Alexandrescu, moderatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” de la Realitatea PLUS.