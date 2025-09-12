Un moment bizar a avut loc joi la Tribunalul București, acolo unde Călin Georgescu s-a prezentat pentru a afla dacă rămâne sub control judiciar. Printre susținătorii săi s-a aflat și un tânăr cunoscut pe TikTok, care a recunoscut public că are râie, dar nu a ezitat să dea mâna cu suveranistul.

TikTokerul, pe nume Răzvan, făcuse cu doar câteva ore înainte un live în care povestea că a luat râie din tren și că încă are „brobonele pe mâini”. Cu toate acestea, a mers să-l întâmpine pe Georgescu și i-a strâns mâna în mijlocul mulțimii.

Între timp, instanța a decis definitiv ca fostul candidat pro-rus să rămână sub control judiciar, iar Mitropolia a transmis că va continua ancheta privind situația sa. Georgescu și-a folosit apariția în fața susținătorilor pentru a lansa un nou mesaj politic, vorbind despre moartea lui Charlie Kirk și despre „lupta tinerilor cu sistemul globalist”.

El le-a transmis celor prezenți că „viitorul este al tineretului” și a criticat actuala putere, acuzând-o că „a abandonat legea în favoarea vânătorii de oameni”.

Sursa: Newsinn