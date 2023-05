Polițiștii Biroului Rutier, din cadrul Poliției Municipiului Vaslui, au reținut un bărbat, în vârstă de 39 de ani, din municipiul Vaslui, bănuit de comiterea infracțiunii ”conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, după ce ar fi fost implicat într-un eveniment rutier produs la data de 13 mai 2023, în municipiul Vaslui, în timp ce s-ar fi aflat sub influența alcoolului.

La data de 13 mai 2023, ora 22:27, Poliția Municipiului Vaslui a fost sesizată, prin 112, cu privire la faptul că, pe strada Decebal din municipiul Vaslui, s-a produs un eveniment rutier în urma căruia au rezultat pagube materiale.

Din primele cercetări efectuate a reieșit că, un autoturism înmatriculat în județul Vaslui, care se deplasa din direcția Transurb către Gara CFR, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și ar fi acroșat trei autoturisme staționate pe partea carosabilă.

În urma producerii evenimentului nu au rezultat victime omenești, doar pagube materiale.

Procedând la testatarea conducătorului autoturismului, cu aparatul alcooltest, a rezultat o valoare de 1.06 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Ieri, 17 mai 2023, în baza probatoriului administrat, polițiștii Biroului Rutier Vaslui l-au reținut pe bărbat, pe o perioadă de 24 ore. Acesta urmează a fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui, pentru dispunerea unei măsuri preventive.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii rutieri vasluieni, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui, în vederea stabilirii și probării activității infracționale a bărbatului, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ”conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.

