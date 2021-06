Copreşedintele USR PLUS Dan Barna a declarat că în prima sâmbătă a lunii octombrie va avea loc congresul pentru desemnarea noii conduceri a alianţei şi a reiterat că va candida pentru funcţia de preşedinte.

„În 2 sau 3 octombrie, în prima sâmbătă din octombrie. (…) O săptămână după liberali, da”, a precizat el, la TVR 1.

Liderul USR PLUS a confirmat că a avut o discuţie cu celălalt copreşedinte al alianţei, în cadrul căreia Dacian Cioloş i-a propus ca nici unul dintre ei să nu candideze la preşedinţia formaţiunii.

„A fost o discuţie pe care am avut-o într-adevăr şi, analizând diverse scenarii, a fost unul dintre scenarii. (…) Eu am anunţat că pentru mine USR PLUS e un proiect în care mi-am alocat ultimii cinci ani din viaţă, cu toate resursele şi cu toată energia. E un proiect care cred că poată să meargă mai departe şi eu cred că ai noştri colegi de partid, din USR şi PLUS, trebuie să aibă pe masă toate opţiunile, pentru că acest partid, de câte ori s-a întors la înţelepciunea aceasta a membrilor, a luat cele mai inspirate decizii, care, iată, ne-au adus la guvernare”, a spus el.

Barna a reiterat că va candida şi a menţionat că Dacian Cioloş analizează în prezent opţiunea candidaturii.

„Este o decizie pe care o analizează. Eu îmi doresc ca ai noştri colegi să aibă toate opţiunile, tocmai pentru că acela care va fi ales să aibă legitimitatea reală de a duce mai departe USR PLUS”, a precizat Barna.

În ceea ce priveşte stabilirea candidatului pentru alegerile prezidenţiale din 2024, Barna a declarat că o decizie în acest sens urmează să fie luată la nivelul partidului probabil în anul 2023.