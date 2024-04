Hidroelectrica, unul dintre cei mai importanți furnizori de energie electrică din România, își propune să faciliteze procesul de plată a facturilor pentru clienții săi prin introducerea opțiunii de plată cu cardul în aplicația iHidro și pe site-ul companiei.

Anunțul publicat pe 1 aprilie în sistemul electronic de achiziții publice indică dorința companiei de a se alinia la nevoile și așteptările clienților, oferindu-le o modalitate modernă și convenabilă de achitare a facturilor. Această inițiativă ar putea reprezenta un pas semnificativ în direcția unei relații clienți mai eficiente și orientate către confortul utilizatorilor.

Compania a lansat licitația pentru a găsi un procesator de plăți, iar valoarea contractului este de 3.729.600 lei, echivalentul unui comision de 0.42% + TVA / tranzacţie.

Conform caietului de sarcini, contractul va fi valabil pentru 12 luni. “Achizitia presupune incheierea unui contract cu o durata de 12 luni avand ca obiect „Servicii de plata prin carduri bancare pentru clientii finali, prin aplicatia proprie iHidro si pe site hidroelectrica.ro”, in conformitate cu toate cerintele Caietului de sarcini nr. 32243/20.03.2024. Termenul limita pana la care operatorii economici pot transmite in SEAP solicitari de clarificari este cel tarziu in a 15 a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.”, transmite Hidroelectrica.

″Implementarea unui sistem de procesare a plăților prin carduri bancare pentru aplicația iHidro și pe site-ul hidroelectrica.ro este esențială nu doar pentru menținerea satisfacției clienților, ci și pentru a rămâne competitivi într-un mediu de piață dinamic. Un aspect important al acestei soluții este eliminarea aproape totală a riscului alocării întârziate. Prin automatizarea și eficientizarea procesului de plată, sistemul propus va optimiza fluxul de lucru și va diminua riscul erorilor″, mai scrie în caietul de sarcini companiei.