Fostul premier Victor Ponta consideră aberantă ultima măsură impusă de autorităţi, pentru combaterea valului 5 al pandemiei, şi anume interzicerea măştilor textile.

„Aveau unii pe stoc FFP2. Eu am masca textila, am zburat cu toate liniile aeriene, nu mi-a zis nimeni nimic. Am auzit ca dau politistii locali amenzi. AU ei studii ca sa le deosebeasca? Am vazut si marea problema ca are Dincu masca de nu stiu care. E, asta era problema, ne atacau rusii ca are Dincu nu stiu de care masca?

Merg la conferinte internationale, am mers in Israel. Peste tot se dau masti textile, cu numele conferintei. Vin la aeroport, se uita politistii de frontiera la vaccin sau la test. Cum stiu ei cum arata un test din Pakistan? De unde stie politistul care e bun?

Astea sunt masuri administrative prin care ne acoperim noi. Umblam cu declaratie pe telefon unde scria cu cine ma vad si unde merg, de parca stiau politistii unde sta omul cu care ma vedeam. Nu stia nimeni, ne faceam si noi ca scriem ceva, ei se faceau ca verifica.

La mall ne ducem la film cu masca, dupa care o scoatem ca sa mancam popcorn. Dar nu facem ce e cel mai important. Voiam sa aud cate paturi in plus, cate instalatii electrice reparate, ca sa nu mai moara oamenii, chestii concrete. Cate hartii mai facem ca sa ne facem ca facem ceva… sunt ca hartiile lui Djokovic.

M-am dus la restaurant, am scos certificatul, mi-a zis omul ala „lasati, domnul Ponta, ca si-asa ne-au zapacit. Ne mai inchid astia?”. Eu sper ca nu se mai inchid. Dar asta e ce ii intereseaza pe oameni, nu hartii fara importanta.

Vorbesc cu cineva de la o institutie importanta, mi-a zis ca s-au rebranduit si ca asteapta o hartie de un an de zile sa-si schimbe sigla si nu au primit niciun raspuns. Si daca il pui dupa un an de zile, in care nu a venit nimeni, nu ai primit niciun raspuns? In 5 minute apar imediat. Dar voi astia care dati amenda, nu puteati da autorizarea?”, a spus Victor Ponta, la un post Tv.

Sursa: Realitatea Din PRO