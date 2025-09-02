Astăzi, vremea va deveni călduroasă în majoritatea zonelor, iar în Banat, sudul Olteniei și al Moldovei, în sudul, centrul și estul Munteniei și în Dobrogea continentală vor fi temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge local pragul critic de 80 de unități.

Cerul va fi variabil, cu înnorări și pe arii restrânse ploi slabe de scurtă durată pe parcursul zilei în zonele montane, iar spre sfârșitul intervalului posibil în extremitatea de vest a țării. Vântul va sufla slab și moderat.

COD GALBEN DE CANICULĂ ȘI DISCOMFORT TERMIC

Temperaturile maxime se vor încadra între 27 și 35 de grade, iar cele minime între 8 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 22 de grade pe litoral. Dimineața și noaptea va fi ceață, pe alocuri în Transilvania și izolat în celelalte regiuni.

În București, vremea va fi călduroasă, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil ziua și mai mult senin noaptea, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 35 de grade, iar cea minimă va fi de 17…19 grade.

Sursa: Newsinn