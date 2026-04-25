Alertă maximă în România. Fragmente de dronă căzute în Galaţi. Pericol de explozie, mai mulți oameni evacuați FOTO/VIDEO

Sursă: Realitatea PLUS

Mobilizare impresionantă de forțe în municipiul Galați, după ce mai multe fagmente dintr-o dronă au căzut peste anexa unei gospodării și un stâlp de electricitate. Mai multe persoane au fost evacuate din cauza pericolului de explozie, iar alimentarea cu gaz a fost oprită în peste 550 de gospodării la cererea ISU. Este pentru prima dată de la invadarea Ucrainei de către Rusia când o dronă implicată în conflict cade într-un mare oraș din România și provoacă pagube.

UPDATE - Au fost evacuate peste 530 de persoane

În aceste momente a început deplasarea încărcăturii pe traseul de deplasare. Au fost evacuate un total de 535 de persoane (220 din perimetrul stabilit și 315 de pe traseul de deplasare).

UPDATE - Noi precizări de la MApN:

Un incident grav a avut loc astăzi, 25 aprilie, când o dronă folosită de Federația Rusă împotriva infrastructurii civile din Ucraina a pătruns neautorizat în spațiul aerian național și a avariat proprietatea privată și publică.

Radarele MApN au detectat, în jurul orei 2:00 dimineața, un atac cu drone al Federației Ruse în proximitatea frontierei cu Ucraina, la nord de Dunăre.

Centrul Aerian de la Torrejon din Spania a ordonat ridicarea a două aeronave britanice Eurofighter Typhoon din Serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită de la Baza 86 Aeriană Borcea.

Sistemele de apărare aeriană cu baza la sol au fost trecute în poziție de tragere.

Aeronavele au detectat un semnal radar intermitent în spațiul aerian ucrainean, deasupra localității Reni, pentru mai puțin de 1 minut. Piloții au avut autorizare să angajeze ținta, însă aceasta s-a aflat în permanență deasupra teritoriului ucrainean, astfel că nu s-a putut trage asupra ei.

Radarele de la sol au urmărit un număr de 15 drone în spațiul aerian ucrainean, care au intrat în picaj în zona localității Reni, unde au fost pierdute de pe radar, după care s-au raportat explozii pe teritoriul ucrainean.

Una dintre drone a continuat zborul la joasă înălțime deasupra lacului Brateș și a lovit un atelier dintr-o gospodărie și un stâlp de electricitate de pe domeniul public.

La fața locului se află reprezentanți ai autorităților locale, precum și forțe ale IGSU, Poliției Române și MApN pentru investigarea cazului.

MApN sprijină acțiunea cu echipe de specialiști pentru a pune obiectul în stare de siguranță, urmând a fi ridicat și transportat într-un loc sigur pentru neutralizare.

Aceste evenimente grave au ca origine războiul din Ucraina și acțiunile iresponsabile ale Federației Ruse împotriva infrastructurii civile a Ucrainei.

UPDATE - Mesaj Ro-Alert pentru localnicii din zona unde a căzut drona

Autoritățile au emis un mesaj Ro-Alert pentru localnicii din zona unde a căzut drona cu posibilă încărcătură explozivă.

UPDATE - Imagini cu anexa afectată de căderea fragmentelor de dronă

UPDATE - Peste 500 de consumatori din Galați au rămas fără gaze. Alimentarea a fost oprită la cererea ISU

Circa 555 de consumatori casnici și non-casnici de pe mai multe străzi din municipiul Galați au rămas fără gaze naturale, sâmbătă dimineață, alimentarea fiind oprită de operatorul Distrigaz Sud Rețele la cererea reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU).

”În urma prăbușirii unei drone în curtea unui imobil amplasat pe strada Sulfinei, din localitatea Galați, județul Galați, la solicitarea reprezentanților ISU, Distrigaz Sud Rețele a întrerupt temporar alimentarea cu gaze naturale în zona respectivă, astăzi, 24 aprilie 2026, începând cu ora 07:45. În urma acestei întreruperi neplanificate, vor fi afectați cca. 555 clienți casnici și non-casnici situați pe străzile Arcașilor, Zimbrului, Traian, Salcâmului, Iordan Chimet, Aurel Manolache, Aleea Meteo, Dănăilă Negoiță, Sulfinei, Răchitei, Privighetorii, Zambilei, Tufănelelor, Graurului, Pescărușului, Egretei, Malul Brateș, Libelului, Dropiei și Căprioarei, din localitatea Galați, județul Galați”, au anunțat reprezentanții Distrigaz Sud Rețele, într-un comunicat transmis AGERPRES.

Potrivit reprezentanților instituției, reluarea alimentării cu gaze naturale a clienților afectați se va face după ce reprezentanții ISU și ai unităților de specialitate vor elimina eventualele riscuri legate de prăbușirea dronei.

UPDATE - MApN: S-a constatat o posibilă încărcătură explozivă la bordul dronei

”O echipă de specialiști ai Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații acționează în teren pentru ridicarea elementelor de dronă căzute, în dimineața zilei de 25 aprilie, într-o zonă locuită din municipiul Galați.

Din primele cercetări, s-a constatat o posibilă încărcătură explozivă la bord. Conform procedurilor, pentru siguranța cetățenilor, zona este în curs de evacuare temporară.

Echipele de specialiști vor prelua și transporta fragmentele de dronă într-o zonă sigură, unde vor fi distruse în condiții controlate, conform procedurilor legale. Întregul proces este realizat cu respectarea strictă a normelor de siguranță.

Cetățenii sunt rugați să respecte recomandările autorităților și să urmărească informările oficiale transmise prin canalele instituționale”, a transmis MApN printr-un comunicat.

UPDATE - Mai multe persoane au fost evacuate, după ce au căzut fragmetele de dronă

”Având în vedere incidentul din această dimineață, în urma căruia o dronă s-a prăbușit într-o zonă locuită și dat fiind faptul că după verificările efectuate de către specialiștii aflați la fața locului, s-a constatat o posibilă încărcătură explozivă, autoritățile responsabile au dispus evacuarea persoanelor din perimetrul afectat, pe o rază de 200 de metri. Măsura a fost luată în scop preventiv pentru protecția populației din zonă, dar și pentru intervenția în siguranță a echipelor specializate și desfășurarea cercetărilor la fața locului”, au transmis reprezentanții IGSU.

Potrivit reprezentanților instituției, evacuarea temporară are rolul de a facilita accesul autorităților abilitate, care vor evalua situația și vor lua toate măsurile necesare pentru gestionarea incidentului în condiții optime.

De asemenea, aceasta permite ridicarea aparatului prăbușit fără a pune în dificultate intervenția echipelor tehnice.

”Drona va fi preluată și transportată într-o zonă sigură, unde va fi distrusă în condiții controlate, conform procedurilor legale. Întregul proces este realizat cu respectarea strictă a normelor de siguranță. Autoritățile subliniază că această măsură are un caracter preventiv și fac apel la cetățeni să rămână calmi, să respecte indicațiile primite și să se informeze doar din surse oficiale”, a mai anunțat IGSU.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

”În dimineaţa zilei de sâmbătă, 25 aprilie, forţele ruse au reluat atacurile cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în judeţul Tulcea. Radarele MApN au detectat drone care evoluau în apropierea spaţiului aerian al României. Două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Britanice din serviciul de luptă Poliţie Aeriană Întărită au decolat la ora 02.00, din Baza 86 Aeriană de la Feteşti”, anunţă sâmbătă MApN.

Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat IGSU privind instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din localităţile Grindu şi Isaccea, din judeţul Tulcea, fiind transmis, la ora 02.14, mesaj RO-ALERT.

”Aeronavele Eurofighter Thyphoon au avut contact radar cu o ţintă aflată la 1,5 km de Reni, deasupra teritoriului ucrainean. Piloţii au avut autorizare de angajare a dronelor. Radarele MApN de la sol au avut contact radar cu un grup de ţinte până în zona localităţii Reni, Ucraina, unde au fost raportate multiple explozii”, conform MApN.

Locuitorii din municipiul Galaţi au semnalat, prin serviciul 112, la ora 02.31, căderea unui obiect în zona Bariera Traian.

”Echipe specializate din IGSU şi alte structuri din MAI se află la faţa locului pentru cercetări. Nu s-au raportat victime. Din primele evaluări, rezultă că a fost afectată o anexă dintr-o gospodărie, precum şi un stâlp de electricitate, fără pagube însemnate. Fragmente de dronă au fost identificate în mai multe locuri din zona respectivă, care este securizată de Poliţia Română şi militari din MApN”, relatează MApN..

Ministerul Apărării Naţionale condamnă ferm acţiunile iresponsabile ale Federaţiei Ruse şi subliniază că acestea reprezintă o nouă provocare la adresa securităţii regionale şi a stabilităţii în zona Mării Negre.

”Astfel de incidente demonstrează lipsa de respect a Federaţiei Ruse faţă de normele de drept internaţional şi pun în pericol nu doar siguranţa cetăţenilor români, ci şi securitatea colectivă a NATO. România rămâne ferm angajată în îndeplinirea obligaţiilor sale ca stat membru al Alianţei şi va continua să colaboreze strâns cu partenerii şi aliaţii pentru monitorizarea şi apărarea spaţiului aerian naţional”, precizează Ministerul Apărării Naţionale