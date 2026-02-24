Realitatea de Vaslui - Știri de Ultimă Oră

Postul de televiziune Realitatea Plus își asumă public susținerea curentului suveranist din România, în ciuda presiunilor și a riscului iminent de a fi sancționat de către autoritățile de reglementare în audiovizual. Anunțul a fost făcut în direct de jurnalista Alessia Păcuraru, în contextul prezentării unui mesaj de ultimă oră transmis de Călin Georgescu.