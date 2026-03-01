28 de elevi români, blocați în teroarea rachetelor. Profesoara a povestit în exclusivitate pentru Realitatea PLUS ce se va întâmpla cu ei

Mai mulți români au rămas blocați în Dubai și Doha în urma ripostei de la Teheran. Printre aceștia se numără și un grup de 28 de elevi din Vrancea, care se aflau în excursie alături de două profesoare. Oamenii încearcă din răsputeri să afle când vor putea să se întoarce acasă.

Românii care au plecat în vacanță, blocați în Orientul Mijlociu

„Ultimul lucru pe care ni-l doream de la vacanța asta era să ne trezim în sunete de bombardamente și să tremure pereții!” , zic românii.

În Dubai, a rămas blocat și un grup de 28 de elevi din Vrancea. Aceștia se aflau în excursie cu școala și erau însoțiți de două profesoare.

Autoritățile din Emirate au închis spațiul aerian. Toate zborurile fiind suspendate pe termen nelimitat.

Elevii însoțiți de două profesoare trebuiau să ajungă azi acasă, dar sunt blocați în hoteluri, sub pază, în așteptarea unor decizii oficiale.

„Mulțumim lui Dumnezeu, suntem în regulă, cazați la hotel de ieri de când am primit veștile că nu zburăm. Am respectat indicațiile consulului pe care l-am contactat imediat ce am aflat că nu zburăm și ne-a recomandat să ne cazăm într-o zonă apropiată de aeroport fiind sigură. Am găsit imediat cazare, copiii au dormit peste noapte, au mâncat, sunt bine, sunt cu noi. am identificat caile de evacuare locul de intalnire.”, a declarat Oana Nedelcu, profesoara blocată cu elevii în Dubai.

Din grupul de elevi face parte și fata primarului comunei Tulnici. Edilul a povestit unde au fost relocați copii până când vor putea pleca din Dubai.