O ambulanță care transporta un pacient la Spitalul Bârlad s-a accidentat joi noapte la intrarea în municipiu. Șoferul a fost rănit, iar autovehiculul a suferit avarii grave.
Accidentul rutier a avut loc aproape de miezul nopții, în timp ce o ambulanță de tip B2 a Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Vaslui se deplasa către Spitalul Municipal Bârlad cu semnalele acustice și luminoase pornite. Echipajul transporta un pacient de 43 de ani, victimă a unui accident de tractor.
Cauza impactului
Coliziunea s-a produs în momentul în care ambulanța depășea o coloană de autovehicule. Un autoturism a ieșit din coloană fără ca șoferul să se asigure, iar ambulanța l-a lovit în partea din spate.
Victime și intervenția la locul faptei
Ambulanțierul, un bărbat de 51 de ani, a suferit un traumatism toracic. La fața locului a fost trimisă imediat o altă ambulanță SAJ Vaslui, care l-a preluat pe șofer și l-a transportat la spital pentru investigații.
Pacientul de 43 de ani, aflat pe targă în momentul impactului, nu a suferit leziuni suplimentare. Transportul acestuia la spital a continuat cu o a treia ambulanță. Nicio persoană din autoturismul lovit nu a fost rănită.
Avarii la vehicul
Autovehiculul de intervenție a suferit avarii importante și a fost scoasă din circulație. Ambulanța a fost ridicată pe o platformă și transportată la un service pentru reparații.