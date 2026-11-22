Publicat 22 nov. 2026, 10:48 Sursă Vasluianul

O ambulanță care transporta un pacient la Spitalul Bârlad s-a accidentat joi noapte la intrarea în municipiu. Șoferul a fost rănit, iar autovehiculul a suferit avarii grave.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre accident rutierambulanta accident