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Autocisternă plină cu vin, răsturnată în Vaslui! Șoferul moldovean a rămas blocat în cabină. Intervenție de urgență
Accident DE 581
Publicat20 oct. 2026, 10:19
SursăRealitatea.net
O autocisternă încărcată cu vin s-a răsturnat marți pe Drumul European 581, în comuna Drânceni, județul Vaslui. Șoferul, cetățean moldovean, a rămas blocat în cabina vehiculului, fiind necesară intervenția echipajelor de salvare. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vaslui, bărbatul este conștient, iar pompierii lucrează pentru a-l scoate din cabină. Din primele informații, cisterna nu prezintă scurgeri de lichid.
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