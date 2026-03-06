Avionul cu elevii blocați în Dubai ajunge azi în România
Avionul cu grupul de copii blocați alături de profesori în Dubai ar urma să ajungă in România în cursul zilei de astăzi. Este al patrulea zbor din Emiratele Arabe Unite care ajunge în țară. Vorbim despre zborul în jurul căruia s-a iscat un scandal uriaș, după ce ministrul de Externe a fost acuzat că ar fi dat ordin ca fata minoră a lui Victor Ponta să nu fie lăsată să ajungă în avion. Oana Țoiu nu a vrut să dea un răspuns clar legat de acest subiect. Mai mult, s-a certat cu jurnaliștii care îi puneau intrebări.
În continuare, numeroși cetățeni români sunt blocați în străinătate din cauza războiului.
Astăzi, însă, un zbor cu mai mulți copii minori ar urma să ajungă în România. Este vorba despre un zbor programat din Oman, potrivit declarațiilor ministrului de Externe, Oana Țoiu.
147 de români blocați în Orientul Mijlociu s-au întors astăzi acasă cu o cursă din Dubai
Între timp, amintim că și ieri au sosit în țară mai mulți români veniți din Dubai. Unii dintre aceștia au declarat că nu au primit sprijin din partea autorităților române. De exemplu, o femeie a spus că a fost nevoită să plătească cu 1.000 de euro mai mult pentru biletul de avion pentru a reuși să ajungă în România.
Cine plătește pentru turiștii blocați în zone de conflict? Turiștii, statul sau contribuabilii? Dilema care a aprins dezbaterea
