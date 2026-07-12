Advertising
Actualitate· 2 min citire
Bilanțul cutremurelor din Venezuela crește dramatic: 4.490 de morți și aproape 18.000 de oameni rămași fără adăpost
Cutremur Venezuela
Publicat12 iul. 2026, 23:44
SursăRealitatea.net
Numărul persoanelor care și-au pierdut viața în urma celor două cutremure produse în Venezuela pe 24 iunie a ajuns la 4.490.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 08:41Atac masiv cu drone asupra regiunii Moscova: trei morți și cinci răniți după bombardamentele din timpul nopții VIDEO
- 07:25Incendiu violent la 50 km de Paris. Avioane bombardiere cu apă, mobilizate în premieră FOTO&VIDEO
- 17:51Infotrafic: Aglomeraţie pe Valea Prahovei şi de la Constanţa spre Bucureşti
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Vaslui și pe Google News