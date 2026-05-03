Cine era Dan Colniceanu, angajatul ISU Brașov care și-a pierdut viața în avalanșa din Bucegi

Schiorul care și-a pierdut viața după avalanșa produsă pe Valea Coștilei era locotenent-colonel în cadrul ISU Brașov, ghid montan și instructor cu experiență. Dan Colniceanu avea 35 de ani și era cunoscut pentru activitatea sa în salvarea de vieți și pentru pasiunea pentru munte.

Avalanșa s-a produs într-o zonă frecventată de schiori și alpiniști, după deteriorarea bruscă a condițiilor meteo.

Deși echipele Salvamont România au intervenit rapid, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva. Moartea sa a fost confirmată de IGSU și ISU Brașov, care au transmis un mesaj de condoleanțe.

„Ne luăm rămas-bun, cu profund regret şi tristeţe, de la colegul nostru, locotenent-colonel Dan Colniceanu, care şi-a pierdut viaţa în Munţii Bucegi, surprins de o avalanşă în zona Văii Coştilei, la doar 35 de ani”

„Absolvent al Academiei de Poliție «Alexandru Ioan Cuza», Facultatea de Pompieri, locotenent-colonelul Dan Colniceanu și-a dedicat întreaga carieră salvării de vieți, fiind încadrat timp de 12 ani în cadrul ISU Brașov. A fost unul dintre cei mai pricepuți alpiniști ai inspectoratului, un profesionist desăvârșit și un camarad respectat de toți cei care au avut onoarea să îi fie alături”.

O viață dedicată muntelui și salvării

Dincolo de activitatea din structurile de intervenție, Dan Colniceanu era ghid montan și instructor în cadrul Societatea Ghizilor și Liderilor Montani. Cei care l-au cunoscut spun că muntele a fost marea lui pasiune, locul unde își găsea echilibrul și motivația.

„Muntele a fost marea sa pasiune, locul pe care l-a iubit enorm şi unde şi-a găsit mereu echilibrul, puterea şi chemarea. L-a cunoscut cu răbdare, l-a respectat cu smerenie şi l-a urcat cu curaj, făcând din această legătură o parte definitorie a vieţii sale. Tot muntele, locul pe care l-a iubit atât de mult, i-a fost şi ultimul drum.

Plecarea sa lasă un gol imens în sufletele colegilor și ale tuturor celor care l-au cunoscut. Va rămâne în memoria noastră ca un om de o rară noblețe, un salvator devotat și un iubitor al muntelui până în ultima clipă.Drum bun către stele, prieten drag! Să ne veghezi de acolo, de sus! Suntem alături de familie și le dorim putere pentru a depăși acest moment extrem de greu pentru noi toți"

Pasiunea care i-a marcat destinul

Într-un interviu acordat în trecut, Dan Colniceanu povestea cum a descoperit muntele și cum această pasiune i-a influențat parcursul profesional. El descria fiecare ieșire ca pe o experiență intensă, care îl ajuta să își depășească limitele și să îi ghideze pe alții în siguranță. Din păcate, această pasiune avea să îi fie și ultimul drum, într-o tragedie care a șocat comunitatea montană și colegii din structurile de intervenție.