Crimă șocantă în Vaslui: un adolescent de 16 ani ar fi ucis un bărbat și ar fi aruncat cadavrul într-un șanț

Sursă: realitatea.net

Un caz cutremurător a avut loc în județul Vaslui, unde un adolescent de doar 16 ani este principalul suspect într-un dosar de omor. Un bărbat a fost găsit mort într-un șanț de pe marginea drumului, prezentând leziuni grave la nivelul feței și arsuri în zona capului.

Potrivit polițiștilor, totul ar fi început după o petrecere la un grătar, unde victima, minorul și alți trei bărbați au consumat alcool timp de câteva ore. La un moment dat, adolescentul și victima au plecat spre magazinul din sat pentru a cumpăra băutură și alimente.

Conflict pe drum și atacul fatal

Pe traseu, între cei doi ar fi izbucnit un conflict, iar adolescentul l-ar fi atacat violent pe bărbat. După agresiune, suspectul ar fi abandonat trupul victimei într-un șanț aflat la aproximativ 50 de metri de locuința unde avusese loc grătarul. Alerta a fost dată chiar de tatăl minorului, care, după aproximativ 30 de minute de la plecarea celor doi, a plecat să îi caute și a descoperit cadavrul.

„Apelul 112 a fost realizat de tatăl minorului (…) care a găsit victima decedată în șanț. Din declarațiile acestuia, între victimă și fiul său au existat discuții în contradictoriu pe parcursul zilei”, au transmis reprezentanții IPJ Vaslui.

Minorul a fugit după crimă

După comiterea faptei, adolescentul a fugit de la locul crimei. Inițial s-ar fi ascuns la o vecină, apoi a încercat să părăsească localitatea. Polițiștii au reușit însă să îl identifice și să îl prindă, acesta fiind în prezent în custodia oamenilor legii și audiat în cadrul anchetei.

Ancheta este în desfășurare

La fața locului au intervenit polițiștii, un procuror criminalist și specialiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Vaslui. Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs crima și ce a dus la izbucnirea conflictului care s-a încheiat tragic.