Advertising
Actualitate· 2 min citire
David Popovici și banii din sport: de ce a refuzat să știe cât avea în cont și ce a întrebat-o pe mama sa
David Popovici
David Popovici a povestit că, în primii ani în care a început să câștige bani din sport, a preferat să nu știe ce sume se adună în conturile sale. Înotătorul român, care are acum 21 de ani, a explicat că se temea ca banii să nu-i schimbe felul de a fi și i-a lăsat pe părinți să se ocupe de partea financiară.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 20:21Demisie la vârful Nuclearelectrica: Cosmin Ghiță renunță la mandatul de director general
- 19:46A7 ajunge până la Bacău: când se deschide circulația neîntreruptă de la București
- 19:15Canada ripostează în războiul comercial cu SUA: taxe de până la 50% pentru 700 de produse
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Vaslui și pe Google News