De ce anvelopele All Season nu sunt bune pe zăpadă

Titi Aur: „E ca și cum ai purta o geacă subțire tot anul”

Ninsorile severe din ultimele zile pun la încercare nu doar utilajele de deszăpezire, ci și echiparea mașinilor: pot anvelopele all-season să facă față nămeților de pe șosele?

În cadrul unei ediții recente a podcastului ProMotor , expertul în conducere defensivă Titi Aur a demontat mitul anvelopei „perfecte” pentru orice anotimp, folosind o analogie pe cât de simplă, pe atât de sugestivă. Specialistul compară cauciucurile all-season cu o piesă vestimentară care nu reușește să ofere protecție optimă nici în gerul iernii, nici în arșița verii.

Dilema „gecii subțiri”: Între confort și siguranță

Potrivit lui Titi Aur, alegerea anvelopelor all-season este un compromis care funcționează doar în condiții meteorologice moderate. „Este ca și cum aș purta o geacă subțire și mi-aș dori să-mi fie bine cu ea atât iarna, cât și vara. Bineînțeles că iarna la -10°C voi tremura de frig, iar vara la 40°C voi fi sufocat de căldură”, explică expertul. Acesta recomandă șoferilor care sunt echipați astfel să evite deplasările în condiții de viscol și polei, deoarece performanța acestor anvelope este net inferioară celor dedicate.

De la cauciuc natural la compuși sintetici

Un alt aspect crucial subliniat de Titi Aur este schimbarea compoziției chimice a anvelopelor din ultimele două decenii. Dacă în trecut anvelopele erau mai „universale” datorită conținutului ridicat de cauciuc natural, cererea masivă de pe piața globală a forțat producătorii să folosească substitute sintetice și polimeri.

Anvelopele de iarnă sunt proiectate să rămână flexibile la temperaturi scăzute, oferind aderență pe zăpadă și gheață. Anvelopele de vară: Sunt rigide și optimizate pentru a rezista pe asfaltul fierbinte.

„Aceste compoziții sunt gândite strict pentru iarnă sau pentru vară. Fiind atât de multe mașini în lume, nu există suficient cauciuc natural, așa că s-a recurs la chimicale și plasticuri care înlocuiesc parțial sau total resursa naturală”, a punctat Titi Aur.

Verdictul expertului Titi Aur

Deși anvelopele all-season pot fi o soluție practică pentru șoferii care circulă preponderent în mediul urban sau în regiuni cu ierni foarte blânde, ele devin un risc în fața fenomenelor meteo extreme. În episoade de viscol și temperaturi negative persistente, anvelopele dedicate de iarnă rămân singura opțiune care garantează un nivel maxim de siguranță la frânare și în viraje.