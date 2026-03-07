Donald Trump anunță o coaliție militară internațională împotriva cartelurilor. 17 state s-au alăturat inițiativei

Președintele american Donald Trump a anunțat formarea unei coaliții militare internaționale menite să combată cartelurile de droguri, despre care spune că reprezintă una dintre cele mai mari amenințări la adresa securității regionale și globale.

Potrivit declarațiilor făcute de liderul de la Casa Albă, 17 state s-au alăturat deja inițiativei , urmând să colaboreze cu Statele Unite ale Americii pentru a intensifica operațiunile împotriva rețelelor de trafic de droguri și a organizațiilor criminale transnaționale.

Trump a afirmat că noua coaliție va coordona acțiuni de intelligence, operațiuni speciale și măsuri de securitate la frontieră pentru a reduce influența cartelurilor, în special în regiunea Americii Latine.

Potrivit oficialilor americani, organizațiile criminale implicate în traficul de droguri sunt responsabile nu doar pentru distribuția de substanțe ilegale, ci și pentru violență, spălare de bani și trafic de persoane.

Inițiativa vine pe fondul presiunilor crescute asupra autorităților americane de a combate fluxul de droguri care ajunge în Statele Unite, dar și în alte țări occidentale.

Administrația de la Washington susține că această coaliție va permite o cooperare mai strânsă între serviciile de securitate ale statelor participante și va facilita operațiuni comune împotriva liderilor cartelurilor.

Analiștii consideră însă că planul ar putea provoca tensiuni în unele state din regiune, unde operațiunile militare împotriva cartelurilor sunt un subiect sensibil din punct de vedere politic și diplomatic.