Guvernul caută soluții pentru stoparea scumpirii carburanților. Redeschiderea rafinăriei Petrotel, printre scenarii

Autoritățile din România analizează mai multe măsuri pentru a limita creșterea prețurilor la carburanți, pe fondul tensiunilor de pe piețele energetice și al conflictelor internaționale care afectează aprovizionarea cu petrol.

Potrivit unor surse guvernamentale, executivul are în vedere mai multe scenarii pentru stabilizarea pieței, însă oficialii spun că detaliile nu pot fi făcute publice în acest moment. „Există mai multe variante analizate, dar nu le putem comunica acum”, au precizat reprezentanți ai guvernului.

Una dintre opțiunile discutate ar fi redeschiderea rafinăriei Petrotel Lukoil din Ploiești, unitate care și-a suspendat activitatea după impunerea sancțiunilor americane împotriva companiei rusești Lukoil.

Rafinăria este una dintre cele mai importante unități de procesare a petrolului din România, iar repornirea ei ar putea contribui la creșterea cantității de combustibil disponibilă pe piața internă, ceea ce ar putea tempera eventualele scumpiri.

În același timp, autoritățile analizează și alte instrumente care ar putea fi utilizate pentru stabilizarea prețurilor, inclusiv măsuri fiscale sau intervenții pe piața stocurilor strategice de combustibil.

Creșterea prețurilor la carburanți este urmărită cu atenție de guvern, deoarece aceasta are efecte directe asupra costurilor de transport, asupra inflației și, implicit, asupra nivelului de trai al populației.

Oficialii spun că deciziile finale vor depinde de evoluția pieței internaționale a petrolului și de impactul conflictelor din Orientul Mijlociu asupra livrărilor globale de energie.