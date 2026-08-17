IGSU: Peste 600 de incendii au ars, în trei zile, o suprafață de aproximativ 2.750 de hectare de teren

Arderea vegetaţiei uscate este interzisă.
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) a transmis că pompierii au intervenit, în trei zile, 14 - 16 august, pentru a stinge 671 de incendii ce au cuprins o suprafaţă de peste 2.750 de hectare de teren.
„Pe parcursul zilelor de vineri, sâmbătă şi duminică, salvatorii au gestionat, la nivel naţional, peste 5.600 de situaţii de urgenţă, intervenind cu promptitudine pentru protejarea vieţii şi a bunurilor comunităţilor”, a informat luni IGSU.
Amenzile ce pot fi aplicate pentru arderea vegetației uscate
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a reamintit, într-un comunicat de presă, că arderea vegetaţiei uscate este interzisă.
Nerespectarea prevederilor legale privind interzicerea arderii miriştilor, turbăriilor, litierelor pădurii, stufului sau vegetaţiei ierboase constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei pentru persoane fizice, iar pentru persoanele juridice de la 50.000 lei la 100.000 lei.
În perioada 15 iulie - 15 octombrie, IGSU desfăşoară la nivel naţional campania de informare şi prevenire „Nu aprinde pericolul! Arderea vegetaţiei uscate este interzisă!”.
Pe lângă intervenţiile pentru stingerea incendiilor, în acest weekend, s-au înregistrat peste 4.250 de solicitări pentru acordarea măsurilor de prim ajutor în urma cărora 4.267 de persoane aflate în dificultate au fost asistate medical.
„Concomitent cu aceste tipuri de intervenţii, colegii noştri au gestionat 675 de situaţii pentru salvarea persoanelor şi animalelor din medii ostile vieţii şi 22 cazuri pentru extragerea victimelor blocate în autoturisme avariate”, arată sursa citată.
În această perioadă, mai mult de 50 de persoane aflate în situaţii critice au fost salvate, potrivit Agerpres.
În ultimele trei zile, au fost transmise 47 de mesaje prin intermediul sistemului RO-ALERT pentru informarea cetăţenilor şi luarea măsurilor de autoprotecţie, cele mai multe dintre acestea semnalând prezenţa animalelor periculoase.