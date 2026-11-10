Imagini incredibile la Vaslui: un acoperiș de bloc, transformat în groapă de gunoi. Ce spun reprezentanții Gărzii de Mediu

Publicat 10 nov. 2026, 09:28 Actualizat 10 nov. 2026, 09:36 Sursă Realitatea.Net

Situație revoltătoare la Vaslui, acolo unde comisarii Gărzii de Mediu au descoperit sute de kilograme de deșeuri depozitate pe acoperișul unui bloc de locuințe din oraș. Materiale de construcții, textile și obiecte vechi zac, astfel, aruncate pe imobil, conform imaginii publicate pe Facebook chiar de reprezentanții Gărzii de Mediu Vaslui. Aceștia atrag atenția asupra faptului că gunoiaele abandonate pe bloc pun în pericol atât structura clădirii, cât și sănătatea locatarilor din zonă. "Astfel de practici sunt complet inacceptabile și vor fi sancționate cu maximă severitate", au transmis comisarii.

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