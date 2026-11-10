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Imagini incredibile la Vaslui: un acoperiș de bloc, transformat în groapă de gunoi. Ce spun reprezentanții Gărzii de Mediu

Groapă de gunoi pe Bloc/ Facebook Garda de Mediu Vaslui

Groapă de gunoi pe Bloc/ Facebook Garda de Mediu Vaslui

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Scris deDana Bărăgan
Publicat10 nov. 2026, 09:28
Actualizat10 nov. 2026, 09:36
SursăRealitatea.Net

Situație revoltătoare la Vaslui, acolo unde comisarii Gărzii de Mediu au descoperit sute de kilograme de deșeuri depozitate pe acoperișul unui bloc de locuințe din oraș. Materiale de construcții, textile și obiecte vechi zac, astfel, aruncate pe imobil, conform imaginii publicate pe Facebook chiar de reprezentanții Gărzii de Mediu Vaslui. Aceștia atrag atenția asupra faptului că gunoiaele abandonate pe bloc pun în pericol atât structura clădirii, cât și sănătatea locatarilor din zonă. "Astfel de practici sunt complet inacceptabile și vor fi sancționate cu maximă severitate", au transmis comisarii.

Iresponsabilitate la înălțime! Gunoi colectat direct pe acoperișul blocului O imagine care nu mai are nevoie de nicio descriere, dar care ne provoacă un profund sentiment de indignare. Comisarii Gărzii de Mediu au descoperit această „groapă de gunoi” improvizată nu pe un teren viran, nu la marginea pădurii, ci direct pe acoperișul unui bloc de locuințe,

au transmis comisarii Gărzii de Mediu într-o postare pe rețelele sociale.


Potrivit comisarilor Gărzii de Mediu, vorbim de "sute de kilograme de deșeuri, materiale de construcții, plastice, textile și obiecte vechi", care au fost abandonate pe bloc, punând, astfel, în pericol atât structura clădirii, cât și sănătatea locatarilor din zonă.

Ce măsuri se iau în astfel de cazuri?

Reprezentanții de la Mediu atrag atenția că astfel de practici sunt sancționate cu amenzi.

Astfel de practici sunt complet inacceptabile și vor fi sancționate cu maximă severitate ( 30.000 lei ).

Proprietarii sau asociațiile de proprietari au obligația legală de a menține curățenia și de a gestiona corect deșeurile prin firme specializate de salubritate,

mai spun comisarii.

La finalul mesajului transmis pe Facebook, reprezentanții Gprzii de Mediu Vaslui menționat că "sănătatea mediului și siguranța comunității noastre depind de fiecare dintre noi".

Nu tolerați astfel de comportamente! Sesizați autoritățile ori de câte ori observați abateri care încalcă legislația de mediu,

au mai transmis cei de la Garda de Mediu.
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