Actualitate· 1 min citire
Incendiu violent pe o șosea din Giurgiu. O mașină a fost mistuită de flăcări
21 feb. 2026, 12:45
Actualizat: 21 feb. 2026, 12:45
Incendiu violent pe o șosea din Giurgiu
Articol scris de Scris de Realitatea de Vaslui
Sursă: realitatea.net
Un autoturism a fost cuprins de flăcări, sâmbătă, pe şoseaua Bucureşti din municipiul Giurgiu.
Conducătorul auto a observat la timp fumul şi mirosul de plastic încins, reuşind să oprească şi să iasă din maşină înainte ca focul să se extindă.
La faţa locului au intervenit rapid pompierii din cadrul Detaşamentului Giurgiu, care au acţionat cu o autospecială de stingere. În momentul sosirii echipajului, autoturismul ardea generalizat, focul distrugând complet vehiculul.
Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Potrivit pompierilor, cauza probabilă a incendiului a fost un scurtcircuit electric.
Citește și:
- 09:55 - A murit Iulian Vrabete, basistul trupei Holograf
- 08:33 - George Simion va fi prezent joi la protestul minerilor din Târgu Jiu - VIDEO
- 08:31 - Călin Georgescu, apel la unitate națională: „Sâmbătă, România plantează! Ziua Sădirii Arborelui, pentru binele țării și spre slava lui Dumnezeu”
- 08:15 - Atenționare de călătorie de la MAE. Transportul public dintr-o țară europeană, paralizat de o grevă națională
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Vaslui și pe Google News