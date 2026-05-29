Lovitură devastatoare pentru Gigi Becali! FCSB a pierdut definitiv războiul pentru numele „Steaua”

FCSB a suferit un nou eşec important în conflictul de durată privind dreptul de a utiliza numele „Steaua”. Camera de Recurs a Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) a decis pe 28 mai 2026 să respingă apelul formulat de clubul patronat de Gigi Becali, menţinând astfel decizia prin care marca „FCSB STEAUA” nu poate fi înregistrată la nivel european.

Disputa a început în vara anului 2023, atunci când FCSB a depus cererea pentru înregistrarea mărcii verbale „FCSB STEAUA” în cadrul Uniunii Europene.

Clubul intenţiona să folosească denumirea pentru mai multe servicii legate de fotbal, inclusiv academii sportive, cantonamente, activităţi de divertisment şi servicii specifice unui club profesionist.

Cererea a fost contestată rapid de Marian Strachinescu, proprietarul mărcii „Steaua Nouă Generaţie”, înregistrată oficial la EUIPO încă din 2017.

Potrivit concluziilor oficialilor europeni, există un risc clar ca publicul să facă o asociere între cele două mărci, ceea ce ar putea genera confuzie. Apărarea FCSB a încercat să demonstreze că marca invocată de contestatar nu ar fi fost folosită efectiv şi că activitatea respectivă ar fi fost desfăşurată printr-o altă entitate.

Argumentele prezentate de avocaţii clubului nu au convins însă Camera de Recurs a EUIPO, care a decis definitiv în favoarea contestatarului. În plus, FCSB va trebui să suporte şi cheltuielile de judecată, în valoare totală de 1.170 de euro.