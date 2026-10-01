Lovitură pentru gruparea KillSec: un hacker român, reținut de DIICOT după sute de atacuri informatice

Operațiunea internațională de destructurare a rețelei a avut loc în mai multe țări, inclusiv România.
Un român de 24 de ani a fost reținut de procurorii DIICOT, fiind suspectat că făcea parte din gruparea cibernetică KillSec, anchetată pentru aproximativ 1.000 de atacuri informatice la nivel mondial.
Percheziții în România
Pe 30 septembrie, procurorii DIICOT și polițiștii de la Combaterea Criminalității Organizate au făcut patru percheziții în București și județul Vaslui. Anchetatorii au ridicat mai multe dispozitive de stocare a datelor, considerate probe în dosar.
În paralel, autoritățile din Belgia, Germania, Grecia, Spania, Marea Britanie, Finlanda și Statele Unite au desfășurat propriile acțiuni împotriva membrilor rețelei.
Cum ar fi acționat hackerii
Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi fost constituită în octombrie 2023 și ar fi folosit servere de comandă și control, comunicații criptate și identități false pentru a-și ascunde activitatea.
Hackerii ar fi identificat vulnerabilități în sistemele informatice ale unor companii sau ar fi cumpărat date de acces de pe Darknet. După ce obțineau acces la rețele, ar fi sustras informații sensibile și apoi își contactau victimele pentru a cere răscumpărări în criptomonede. În cazul refuzului plății, datele ar fi fost amenințate cu publicarea sau vânzarea către alte grupări.
Românul, acuzat de mai multe infracțiuni
Tânărul este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat, acces ilegal la un sistem informatic, transfer neautorizat de date informatice, operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice și șantaj.
DIICOT a sesizat judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul București cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități a grupării și a rolului pe care l-ar fi avut fiecare dintre membrii acesteia.