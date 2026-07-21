Medicină, în topul preferințelor absolvenților. Record istoric de înscrieri la UMF „Carol Davila” în 2026

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București marchează în 2026 cea mai mare sesiune de admitere din istoria sa recentă, după ce aproape 7.000 de candidați s-au înscris pentru ocuparea locurilor disponibile la studiile de licență. Creșterea spectaculoasă a numărului de înscrieri confirmă interesul tot mai ridicat al tinerilor pentru o carieră în domeniul medical, iar Facultatea de Medicină rămâne principala opțiune pentru viitorii studenți.

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