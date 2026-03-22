Prezență militară masivă a SUA în România. Un nou Boeing KC-135 Stratotanker ajunge la București în plină criză în Orientul Mijlociu VIDEO

Forțele Aeriene ale Statelor Unite continuă să își consolideze prezența strategică în România. Duminică dimineața, 22 martie 2026, un nou avion de realimentare Boeing KC-135 Stratotanker a sosit în capitală, în timp ce operațiunile aeriene ale aliaților în bazinul mediteranean s-au intensificat pe fondul tensiunilor regionale.

Zbor transatlantic direct: Din Mississippi la București

Cea de-a șasea aeronavă cisternă a efectuat un zbor lung de la o bază aeriană situată în apropierea orașului Meridian, Mississippi (SUA), aterizând la București duminică dimineața. Această suplimentare a flotei de Stratotankere transformă Bucureștiul într-un hub logistic esențial pentru misiunile de patrulare și suport aerian de pe Flancul Estic al NATO.

Misiuni nocturne de durată în estul Mării Mediteraneene

În paralel cu întărirea forțelor din România, aviația americană desfășoară operațiuni de amploare în proximitatea zonelor de conflict. În noaptea de 21 spre 22 martie 2026, trei avioane Boeing KC-135 Stratotanker au executat misiuni critice de realimentare în aer în estul Mării Mediteraneene.

Puncte cheie ale operațiunilor aeriene:

Durata misiunilor: Fiecare zbor de realimentare a durat aproximativ șase ore, indicând o activitate susținută a avioanelor de vânătoare în regiune.

Continuitate: Aceste misiuni urmează tiparului stabilit vineri, confirmând menținerea unei „umbrele” aeriene permanente deasupra zonelor strategice.

Suport tactic: Prezența Stratotankerelor permite avioanelor de luptă să rămână în aer perioade îndelungate fără a fi nevoite să aterizeze pentru realimentare.

România, punct cheie în logistica americană

Aterizarea acestui al șaselea avion Boeing KC-135 la București subliniază rolul crucial pe care îl joacă infrastructura aeronautică a României în gestionarea crizelor internaționale. Fie că este vorba despre securitatea Mării Negre sau despre suportul logistic pentru operațiunile din estul Mediteranei, Bucureștiul devine o piesă centrală în arhitectura de securitate a forțelor americane în 2026.