Raed Arafat anunță verificări în mai multe localități după cutremurul din Vrancea

Raed Arafat a anunțat declanșarea verificărilor preventive în mai multe localități, inclusiv București, Buzău și Vrancea, după cutremurul de magnitudine 4,9 produs luni în zona seismică Vrancea.
Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a declarat că autoritățile au trimis echipaje pe teren pentru a identifica eventualele consecințe ale seismului. Potrivit primelor informații oficiale, nu au fost înregistrate apeluri la numărul 112 care să semnaleze persoane rănite sau pagube materiale.
Cutremurul a avut o magnitudine de 4,9 pe scara Richter și s-a produs la 13 kilometri de Râmnicu Sărat. Mișcarea seismică a fost resimțită în mai multe regiuni ale României, inclusiv în Capitală, dar și în Republica Moldova și Ucraina.
În București, Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) București-Ilfov a dispus trimiterea unei autospeciale în zona Centrului Istoric, o zonă cu numeroase clădiri vechi, pentru a evalua situația. Instituția a transmis că nu sunt înregistrate apeluri la numărul de urgență 112.
Verificări similare au fost inițiate și în județele Buzău și Vrancea, precum și în alte localități unde seismul a fost simțit. Raed Arafat a subliniat că absența sesizărilor la 112 este un semnal pozitiv, însă monitorizarea continuă din teren.
Ocazia a fost folosită de șeful DSU pentru a reaminti populației regulile de protecție în timpul unui seism. Arafat a atras atenția că persoanele din blocuri nu trebuie să fugă pe scări în timpul mișcării, ci să se protejeze de obiectele care pot cădea și să evite ferestrele. Evacuarea se face doar după încetarea cutremurului, fără utilizarea liftului.
Cetățenii aflați pe stradă trebuie să fie atenți la elementele care se pot desprinde de clădiri, iar cei din magazine să evite apropierea de rafturi. Arafat a recomandat consultarea platformei fiipregatit.ro și a aplicației DSU pentru informare preventivă.