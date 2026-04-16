Rețea de trafic de persoane, destructurată în București: percheziții DIICOT în 5 județe și în Capitală

Polițiștii din București și procurorii DIICOT au făcut, joi, 19 percheziții în județele Giurgiu, Ilfov, Dâmbovița, Vaslui și în Capitală, într-un dosar complex de criminalitate organizată.

Ancheta vizează fapte de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, complicitate la trafic de persoane, proxenetism și mărturie mincinoasă. Potrivit anchetatorilor, trei persoane, doi bărbați și o femeie, membri ai aceleiași familii, ar fi format gruparea în București, începând cu anul 2021.

Aceștia ar fi recrutat patru tinere, profitând de situația lor vulnerabilă, și le-ar fi determinat să practice prostituția în mai multe state din vestul Europei. În total, ar fi obținut peste 300.000 de lei din exploatarea victimelor.

Liderul grupării ar fi organizat deplasările și activitatea victimelor

Anchetatorii spun că o femeie de 26 de ani, considerată liderul grupului, ar fi avut un rol central: ar fi recrutat victimele, ar fi cumpărat biletele de avion, ar fi stabilit locurile de cazare și condițiile în care acestea urmau să lucreze.

O altă femeie, de 57 de ani, ar fi însoțit victimele în străinătate, le-ar fi supravegheat și ar fi colectat banii obținuți, pe care îi trimitea ulterior în România. Un al treilea membru ar fi gestionat sumele de bani.

Alte persoane implicate și victime recrutate prin metoda „loverboy”

Din cercetări a reieșit că, între 2020 și 2025, alte două persoane ar fi exploatat sexual trei tinere, recrutate prin metoda „loverboy”. Victimele ar fi fost duse în diferite țări din Europa și forțate, inclusiv prin violență fizică și psihică, să practice prostituția.

Ancheta arată că alte șase persoane, cu vârste între 21 și 37 de ani, ar fi ajutat la organizarea activității pentru alte șase tinere, atât în România, cât și în Marea Britanie. Scopul ar fi fost același: obținerea de bani din exploatarea acestora.

Suspiciuni de mărturie mincinoasă în dosar

În același dosar, o femeie de 29 de ani este suspectată că ar fi făcut declarații false în legătură cu faptele investigate. Cercetările continuă, iar anchetatorii încearcă să stabilească întreaga amploare a rețelei și toate persoanele implicate.