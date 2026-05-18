Scandal mortal după un grătar în Brăila. Un bărbat a murit după ce a fost atacat cu cuțitul de un vecin

O petrecere între vecini, organizată la un grătar în Brăila, s-a transformat într-o tragedie. Un bărbat de 50 de ani și-a pierdut viața după ce a fost înjunghiat în urma unui conflict izbucnit pe stradă.

Incidentul s-a petrecut sâmbătă seară, în jurul orei 23:00. Potrivit informațiilor anchetatorilor, victima ar fi avut un schimb tensionat de replici cu mai mulți bărbați care locuiesc în aceeași zonă și participau la un grătar.

La un moment dat, acesta ar fi lovit cu pumnul unul dintre participanți. În acel context, un alt bărbat, în vârstă de 34 de ani, ar fi intervenit și l-ar fi atacat cu un cuțit. Lovitura i-a provocat victimei o rană gravă în zona coapsei, existând suspiciunea că a fost afectată artera femurală.

Deși echipajele medicale au intervenit rapid, bărbatul a murit în ambulanță, la scurt timp după agresiune.

După atac, suspectul a fugit de la locul faptei, însă polițiștii l-au identificat și l-au găsit ulterior la domiciliu. În timpul primelor audieri, acesta a negat implicarea în crimă.

Anchetatorii susțin însă că probele găsite, inclusiv tricoul pătat de sânge și arma folosită, l-au determinat să își recunoască fapta luni dimineață. Bărbatul urmează să fie dus în fața judecătorilor cu propunere de arestare preventivă pentru omor.