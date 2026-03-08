Schimbări în transportul public din București: mai multe linii STB își modifică traseele după revenirea tramvaiului 5

Mai multe linii operate de Societatea de Transport București își vor modifica traseele începând de luni, ca urmare a reintroducerii în circulație a Linia 5 de tramvai, care revine pe traseu după finalizarea lucrărilor de infrastructură.

Potrivit operatorului de transport, reluarea circulației tramvaiului 5 va duce la reorganizarea unor linii de autobuz și troleibuz, pentru a optimiza transportul public și pentru a evita suprapunerea traseelor.

În acest context, una dintre liniile de autobuz va fi desființată, deoarece rolul acesteia era de a suplini temporar circulația tramvaiului 5 în perioada în care linia a fost suspendată.

Autoritățile spun că măsura urmărește eficientizarea rețelei de transport public din București, precum și reducerea timpilor de deplasare pentru călători pe principalele artere din nordul orașului.

Călătorii sunt sfătuiți să verifice noile trasee și programul actualizat al mijloacelor de transport înainte de a pleca la drum, pentru a evita eventualele confuzii după implementarea modificărilor.