Sorana Cîrstea a vorbit despre retragere după calificarea în sferturile Roland Garros: „Decizia nu s-a schimbat”

Parcursul excelent al Sorana Cîrstea la Roland Garros a reaprins discuțiile despre viitorul carierei sale. După calificarea în sferturile de finală, performanță reușită pentru prima dată după 17 ani, sportiva a fost întrebată dacă rezultatele din acest sezon o pot determina să își amâne retragerea din tenis.

Românca a recunoscut că anul 2026 a depășit așteptările pe care le avea la începutul sezonului și a mărturisit că se bucură mai mult ca niciodată de tenis. Totuși, ea a precizat că, în acest moment, planurile sale nu s-au modificat.

„Cred că acest an decurge mult mai bine decât mă așteptam. Mereu, așa cum am spus, am intrat în ultimul meu an dorindu-mi să ies pe ușa din față a acestui sport, dorindu-mi să mă descurc cu adevărat bine, dar nu m-am gândit că va merge chiar atât de bine.

Și, de asemenea, îmi face mare plăcere. Cred că în ultimii doi ani am realizat cât de mult iubesc acest sport și, muncesc din greu, dar mă și distrez. Și se vede asta puțin.

Desigur, sunt o competitoare, vreau să câștig fiecare meci, dar în același timp nu mai pun la fel de multă presiune, nu sunt atât de aspră cu mine însămi. În acest moment, decizia nu s-a schimbat.

Nu m-am gândit cu adevărat la asta, încerc doar să iau lucrurile săptămână de săptămână și nu voi face nimic diferit, nu voi încerca acum să schimb lucrurile sau să pun vreo presiune.

Desigur, vom evalua situația pe parcurs, dar în acest moment decizia a rămas aceeași”, a declarat Sorana Cîrstea după victoria obținută în fața lui Wang Xiyu.

Deși a reafirmat că planul stabilit inițial rămâne valabil, declarațiile sale lasă loc unor eventuale reevaluări la finalul sezonului, mai ales în contextul formei excelente pe care o traversează la 36 de ani.

Calificarea în sferturile de finală de la Roland Garros reprezintă una dintre cele mai importante performanțe ale carierei sale din ultimii ani și confirmă revenirea româncei la un nivel foarte ridicat.