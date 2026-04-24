Sorana Cîrstea, calificare spectaculoasă în turul 3 la WTA Madrid: victorie în două seturi

Sorana Cîrstea s-a calificat în turul al treilea al turneului WTA 1000 de la Madrid, după o victorie solidă în fața tinerei italiance Tyra Grant.

Jucătoarea română, în vârstă de 36 de ani și cap de serie numărul 25, a câștigat partida cu 6-2, 7-6 (7/5), într-un meci care a durat o oră și 25 de minute. Deși a avut un parcurs relativ controlat în primul set, duelul s-a complicat în actul secund, unde Cîrstea a fost condusă cu 3-5.

Românca a revenit spectaculos, a egalat situația și a trimis setul în tiebreak, unde a demonstrat din nou experiență și sânge rece, revenind de la 3-5 și câștigând ultimele patru puncte consecutive pentru a închide meciul.

Pentru această victorie, Sorana Cîrstea și-a asigurat un premiu de 54.110 euro și 65 de puncte WTA.

În turul următor, ea va întâlni câștigătoarea duelului dintre americanca Coco Gauff, a treia favorită a competiției, și franțuzoaica Leolia Jeanjean, într-un meci care se anunță mult mai dificil.