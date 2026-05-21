Tensiuni tot mai mari între SUA și Iran. Garda Revoluționară amenință cu extinderea conflictului, Trump respinge concesiile

Relațiile dintre Statele Unite și Iran rămân extrem de tensionate, în contextul unor schimburi dure de declarații și al riscului unei escaladări militare în Orientul Mijlociu.

Garda Revoluționară iraniană a transmis un avertisment ferm, afirmând că va extinde conflictul „dincolo de regiune” dacă Statele Unite lansează un nou atac asupra Iranului. Mesajul vine pe fondul presiunilor tot mai mari din partea Washingtonului.

De partea americană, fostul președinte Donald Trump a declarat că nu se grăbește să ajungă la un acord cu Teheranul și că nu intenționează să ofere concesii liderilor iranieni. El a susținut că preferă o soluție care să evite pierderile de vieți omenești, fără a accelera negocierile.

În paralel, oficiali americani au transmis că armata SUA este pregătită pentru o eventuală intervenție de amploare, în cazul în care Iranul respinge un acord privind programul său nuclear și securitatea regională.

Trump a făcut referire și la situația din Strâmtoarea Ormuz, sugerând că deschiderea acesteia ar putea avea efecte imediate asupra piețelor energetice, dar a subliniat că nu există grabă în luarea unei decizii. El a reiterat că nu va oferi sprijin financiar Teheranului înainte de semnarea unui acord.

Întrebat despre posibile concesii privind sancțiunile petroliere, fostul lider de la Casa Albă a negat că ar fi fost avansate astfel de propuneri, afirmând că orice ajutor economic ar putea fi luat în calcul doar după un acord formal.

În acest context, un oficial militar NATO a precizat că o eventuală implicare a Alianței în zona Strâmtorii Ormuz depinde exclusiv de decizii politice. Acesta a subliniat totodată că Iranul a depășit în repetate rânduri limitele de securitate în timpul crizei din Orientul Mijlociu, prin lansarea de rachete și acțiuni care afectează stabilitatea regională și economia globală.

Pe fondul escaladării retoricii, în spațiul internațional circulă informații potrivit cărora Israelul ar fi presat Statele Unite să reia loviturile asupra Iranului. Donald Trump ar fi respins însă, cel puțin pentru moment, o astfel de opțiune.