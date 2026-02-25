Viorel Cataramă, atac devastator la Bolojan și PNL: „Guvernează prin politici progresiste. Un USR vopsit în galben și albastru”

Omul de afaceri Viorel Cataramă, unul dintre liberalii marcanți ai perioadei de după 1989, a lansat un atac virulent la adresa Partidului Național Liberal (PNL), criticând actuala direcție a formațiunii și modul în care aceasta își definește identitatea politică.

Cataramă a afirmat că PNL guvernează prin politici de stânga, deși se declară un partid de dreapta.

Viorel Cataramă crede că acțiunile PNL-ului sunt dăunătoare atât pentru țară, cât și pentru partid din pricina faptului că acționează pe scena publică precum USR.

Viorel Cataramă: „PNL se declară de dreapta, dar care acționează pe scena publică precum un partid progresist”

„Fără nicio discuție, creșterea impozitelor și a taxelor este o măsură de stânga. Dreapta reduce întotdeauna fiscalitatea, în timp ce stânga o crește. Așadar, deși afirmăm că suntem un partid de dreapta, în fapt, guvernăm prin politici de stânga, progresiste. Acest lucru este dăunător atât pentru țară, cât și pentru partid.

Avem un Partid Național Liberal care se declară de dreapta, dar care acționează pe scena publică precum un partid progresist, adoptând măsuri de stânga, având ca „vârf de lance” creșterea fiscalității”, a declarat Cataramă pentru presă.

Viorel Cataramă: „PNL riscă să nu mai intre în Parlament”

Fostul liberal avertizează că actuala strategie va avea costuri electorale majore. Potrivit acestuia, PNL riscă să iasă din Parlament dacă nu își clarifică orientarea ideologică.

Cataramă consideră că, în prezent, formațiunea liberală a ajuns să semene mai degrabă cu USR. „PNL este, de fapt, un USR vopsit în galben și albastru”, a afirmat acesta, precizând că discuțiile interne privind ideologia partidului sunt abia la început.

„În acest moment, începe o dezbatere despre respectarea statutului și stabilirea unei ideologii clare a partidului. Dacă menținem sintagma de «partid de dreapta», atunci trebuie să ne transformăm într-un partid conservator și să milităm, să acționăm și să guvernăm prin reducerea fiscalității. În primul rând, este necesară revenirea la cota TVA de 19% și, mai ales, eliminarea creșterilor absurde de impozite și taxe pe proprietate.

„PNL a jucat mereu la două capete”

Viorel Cataramă a acuzat conducerea partidului că, în ultimii ani, a urmărit doar menținerea la putere, în detrimentul principiilor de dreapta.

„Partidul Național Liberal, atât înainte, cât mai ales după fuziunea cu PDL, a jucat întotdeauna «la două capete»: susținea că este de dreapta, dar aplica politici de stânga. A încercat să se mențină la guvernare prin compromisuri ideologice constante, însă, de fiecare dată când se realiza o fuziune, constatai că partidul nu creștea în sondaje.