Vreme capricioasă în România! Vânt puternic, furtuni și temperaturi de până la 30 de grade

Vremea se încălzește în majoritatea regiunilor țării sâmbătă, însă atmosfera rămâne instabilă în anumite zone. Temperaturile maxime vor varia semnificativ, de la doar 18 grade în Delta Dunării până la 29-30 de grade în vestul României.

În Dobrogea și Bărăgan, ziua va fi marcată de înnorări temporare, iar după-amiaza sunt așteptate ploi de scurtă durată. Vântul va sufla cu putere, iar valorile termice se vor menține sub media normală pentru această perioadă. La Tulcea sunt prognozate aproximativ 18 grade.

În sudul Moldovei și nordul Munteniei, temperaturile vor crește ușor comparativ cu ziua precedentă, ajungând în jurul valorii de 24 de grade. Cerul va fi variabil, iar în a doua parte a zilei sunt posibile averse izolate și intensificări ale vântului.

În nordul Moldovei și în Bucovina, vremea se încălzește ușor, însă vântul va avea rafale care pot atinge 70 km/h. Pe alocuri sunt așteptate ploi însoțite de descărcări electrice și, izolat, grindină. După lăsarea serii, cerul se va degaja treptat.

Maramureșul și nordul Transilvaniei se bucură de o zi predominant însorită, dar cu vânt puternic, care poate atinge viteze între 50 și 70 km/h. Temperaturile urcă până la aproximativ 24 de grade. Spre noapte, înnorările revin și pot apărea ploi slabe și trecătoare.

Cele mai ridicate temperaturi ale zilei sunt așteptate în Banat, unde mercurul din termometre va urca până la 29-30 de grade. Cerul va rămâne în mare parte senin, iar șansele de precipitații sunt reduse.

În Transilvania, dimineața începe cu temperaturi mai scăzute, în special în zonele depresionare, însă după-amiaza valorile termice cresc simțitor. La Târgu Mureș se vor înregistra în jur de 25 de grade. Vântul va sufla moderat spre puternic, iar la munte sunt posibile ploi de scurtă durată.

Oltenia va avea parte de o zi însorită și caldă, cu temperaturi de 27-28 de grade la orele prânzului. Singurul element mai neplăcut va fi vântul, care va avea intensificări pe parcursul zilei.

Și în sudul țării vremea devine mai plăcută, odată cu pătrunderea unei mase de aer mai cald. Temperaturile vor fi apropiate de normalul perioadei, iar ploile vor lipsi. Vântul va continua însă să fie prezent.

În București, dimineața începe răcoroasă, dar pe parcursul zilei temperatura va urca până la aproximativ 28 de grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va deveni mai activ în orele după-amiezii. Noaptea se anunță liniștită, cu minime în jurul valorii de 12 grade.

La munte, temperaturile vor crește ușor, însă vântul va sufla foarte puternic, cu rafale ce pot ajunge la 90 km/h pe creste. După-amiaza sunt așteptate averse, descărcări electrice și, izolat, căderi de grindină.