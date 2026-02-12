Peste 10% dintre europeni alocă aproape jumătate din veniturile lunare pentru a acoperi chiria sau ratele la bancă

Comisia Europeană propune soluţii concrete pentru piaţa imobiliară

Comisia specială a Parlamentului European a adoptat primul său raport care propune soluţii concrete pentru piaţa imobiliară, într-un moment în care criza locuinţelor afectează milioane de cetăţeni. Potrivit datelor analizate de Comisie, peste 10% din populaţie alocă aproape jumate din veniturile lunare pentru a acoperi chiria sau ratele la bancă. Situaţia este alarmantă, mai ales pentru tineri, în condiţiile în care aproape o treime din cei sub 30 de ani nu îşi permit să se mute singuri şi locuiesc cu părinţii.

”Pentru a asigura locuinţe decente, eurodeputaţii propun fonduri rezervate din alocarea prevăzută de planul Comisiei pentru locuinţe la preţuri accesibile. De asemenea, eurodeputaţii vor să existe o proporţie adecvată de locuinţe publice şi sociale pentru a creşte gradul de accesibilitate şi a furniza locuinţe pentru persoanele vulnerabile. Eurodeputatul PNL Daniel Buda le cere autorităţilor locale să identifice terenuri şi mecanisme pentru a dezvolta construcţia de locuinţe.

Daniel Buda: Primăriile trebuie să îşi identifice terenurile unde să vină cu ceea ce înseamnă aceste parteneriate publice-private care să le pună la dispoziţia privaţilor să construiască aceste locuinţe. În acelaşi timp, avem bani europeni pentru ceea ce înseamnă dezvoltarea reţelelor de infrastructură, apă, canal şi în acelaşi timp vom avea bani inclusiv pentru ceea ce înseamnă edificarea acestor construcţii.

Eurodeputaţii mai vor ca executivul Uniunii Europene să propună un pachet de reducere a birocraţiei în domeniul locuinţelor şi propun, printre altele, proceduri mai simple pentru acordarea autorizaţiilor de construcţie.”