Prețuri mai mari la petrol cu aproape 5%, pe fondul atacurilor din strâmtoarea Ormuz

Preţurile petrolului au crescut miercuri cu aproape 5%, după noi atacuri asupra navelor din Strâmtoarea Ormuz, care au amplificat temerile legate de aprovizionarea globală, în ciuda planurilor de eliberare a unor cantităţi record din rezervele strategice.

Cotaţia petrolului Brent a urcat cu 4,95%, până la 92,15 dolari pe baril, în timp ce petrolul american West Texas Intermediate s-a apreciat cu 4,66 %, ajungând la 87,37 dolari pe baril.

Companii de securitate maritimă au anunţat că alte trei nave au fost lovite de proiectile în Strâmtoarea Ormuz, ridicând la cel puţin 14 numărul vaselor atacate în regiune de la începutul conflictului cu Iranul.

Traficul maritim prin această strâmtoare strategică s-a redus aproape complet după ce Statele Unite şi Israelul au început atacurile asupra Iranului pe 28 februarie, blocând exporturile unei cantităţi de petrol echivalente cu aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială şi împingând preţurile la cele mai ridicate niveluri din 2022.

Preşedintele american Donald Trump a declarat în repetate rânduri că Statele Unite sunt pregătite să escorteze petrolierele prin Strâmtoarea Ormuz dacă va fi necesar. Cu toate acestea, surse citate de Reuters afirmă că Marina americană a refuzat, pentru moment, solicitările industriei maritime de a oferi escortă militară, considerând că riscurile de atac sunt prea mari.

Între timp, Agenţia Internaţională pentru Energie a propus eliberarea a 400 de milioane de barili de petrol din rezervele strategice, cea mai mare operaţiune de acest tip din istorie, pentru a încerca să tempereze creşterea preţurilor energiei, care au urcat cu peste 25% de la începutul războiului dintre SUA, Israel şi Iran.

Volumul propus depăşeşte cu mult cele 182 de milioane de barili eliberate în 2022 după invazia Rusiei în Ucraina, însă analiştii spun că această cantitate nu ar fi suficientă pentru a compensa pierderile de aprovizionare în cazul unui conflict prelungit în Orientul Mijlociu.

Potrivit analiştilor de la Macquarie, cantitatea propusă echivalează cu aproximativ patru zile de producţie globală de petrol şi cu circa 16 zile din volumul de ţiţei care tranzitează Golful Persic.

Preţurile petrolului au ignorat şi un raport al guvernului american care arată că stocurile de ţiţei din Statele Unite au crescut mai mult decât se anticipa săptămâna trecută. În schimb, stocurile de benzină şi de combustibili distilaţi, inclusiv motorină şi kerosen pentru aviaţie, au scăzut peste aşteptări.

Temerile legate de aprovizionare rămân ridicate. Compania petrolieră de stat ADNOC din Abu Dhabi a oprit rafinăria Ruwais după un incendiu provocat de un atac cu dronă asupra unei instalaţii din complex.

Arabia Saudită încearcă să crească exporturile prin portul Yanbu de la Marea Roşie, însă volumele rămân mult sub nivelul necesar pentru a compensa scăderea fluxurilor de petrol din Strâmtoarea Ormuz. În acelaşi timp, Irak, Kuweit şi Emiratele Arabe Unite au redus deja producţia.