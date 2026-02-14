România cumpără singurul port fluvial și maritim al Republicii Moldova. Mișcare strategică majoră la Marea Neagră

Guvernul României a anunțat că va prelua Portul Internațional Giurgiulești din Republica Moldova

Guvernul României a anunțat că va prelua Portul Internațional Giurgiulești din Republica Moldova, singurul port maritim al țării vecine. Achiziția va fi făcută de Administrația Porturilor Maritime Constanța, după ce Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și-a dat acordul.

Tranzacția, aflată în faza finală, transformă România în principalul administrator al unui punct-cheie de transport la gurile Dunării, se arată într-un comunicat al Guvernului. Portul Giurgiulești gestionează peste 70% din importurile și exporturile Moldovei realizate pe apă, iar preluarea lui va întări legăturile economice dintre cele două țări.

Investiții mari și rol strategic în regiune

Guvernul promite investiții pe termen lung pentru modernizarea portului, creșterea capacității și transformarea acestuia într-un nod logistic important pentru Marea Neagră și Dunăre. Mișcarea vine într-un context geopolitic sensibil, în care rutele de transport sigure și eficiente sunt esențiale pentru întreaga regiune.

Preluarea portului va sprijini și viitoarea reconstrucție a Ucrainei, oferind operatorilor din România și Republica Moldova noi pârghii logistice.

Potrivit autorităților române, achiziția ar permite extinderea Portului Constanța și transformarea acestuia într-un lider de piață în zona centrală și de sud-est a Europei.