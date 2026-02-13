Situație critică la Complexul Energetic Oltenia. Protestul minerilor se extinde, unii amenință că intră în greva foamei – VIDEO
Situație critică la Complexul Energetic Oltenia. Protestul minerilor se extinde, unii amenință că intră în greva foamei – VIDEO
Protestul spontan de la Complexul Energetic Oltenia ia amploare
Protestul spontan de la Complexul Energetic Oltenia ia amploare. Sute de mineri au refuzat să mai intre în schimburi și au întrerupt complet activitatea în cariere, nemulțumiți că nu au primit bonurile de masă, potrivit realitatea.net.
Nemulțumirea principală este legată de tăierea bonurilor de masă – 36 de lei pe zi, echivalentul a aproximativ 700 de lei lunar.
În mai multe cariere, minerii au refuzat să muncească timp de două ore la intrarea în schimb. Ulterior, nemulțumirea s-a transformat într-o oprire totală a activității.
La Cariera Roșia, schimbul 3 a refuzat să intre în carieră încă din seara de 11 februarie, iar dimineața următoare minerii din schimbul 1 de la carierele Jilț și Lupoaia au protestat la rândul lor. Protestul s-a acutizat, iar la Cariera Lupoaia sunt în grevă și la schimbul trei.
Conducerea Complexului Energetic Oltenia a transmis, joi, că memorandumul care ar permite acordarea tichetelor de masă minerilor și energeticienilor a fost transmis de către Ministerul Energiei și Ministerului Finanțelor pentru avizare, urmând ca după parcurgerea circuitului de avizare, documentul „să fie înaintat spre analiză și aprobare” în ședința de guvern de săptămâna viitoare, conform Radio Infinit Tg.Jiu.
Citește și:
- 08:13 - Fermierii ar putea cumpăra motorină cu 4 lei litrul. Ministrul Agriculturii: „Voi propune un mecanism și îl vom aproba în Guvernul României”
- 08:01 - SUA au pierdut 11 miliarde de dolari în prima săptămână a războiului cu Iranul
- 07:53 - Prețuri mai mari la petrol cu aproape 5%, pe fondul atacurilor din strâmtoarea Ormuz
- 08:32 - Europa, lovită de scumpirea gazelor: prețurile urcă cu aproape 50%
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Vaslui și pe Google News