Aproximativ 500 de persoane au fost depistate fără contracte de muncă, într-o singură săptămână. Ministrul Muncii: ”Nu e normal și nu poate fi ignorat”
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat, joi, că aproximativ 500 de persoane au fost depistate fără contracte de muncă, într-o singură săptămână, ceea ce reprezintă un semnal de alarmă.
”Ce am găsit săptămâna asta nu e doar o statistică. E un semnal de alarmă. În doar câteva zile, Inspecţia Muncii a aplicat sancţiuni de peste 7 milioane de lei”, a scris ministrul Muncii pe Facebook.
Potrivit datelor transmise de acesta, verificările au avut loc în perioada 30 martie – 3 aprilie.
”Aproape 500 de oameni lucrau fără forme legale. Nu e puţin. Nu e normal. Şi nu poate fi ignorat. Am spus că vom face controale constante. Le facem”, a mai anunţat ministrul.
Deocamdată, Inspecţia Muncii nu a transmis date cu privire la verificările efectuate şi domeniile în care au fost depistate aceste persoane fără contracte de muncă.
