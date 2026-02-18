AUR susține moțiunea împotriva ministrului Oana Țoiu: critici dure privind poziția României față de Acordul UE–MERCOSUR: „Nu a fost o eroare, ci o opțiune politică asumată”

Parlamentarii AUR au anunțat că susțin moțiunea simplă depusă la Senat de Grupul parlamentar PACE – Întâi România împotriva ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu.

Demersul vizează poziția exprimată de România în procesul decizional european privind Acordul UE–MERCOSUR, despre care inițiatorii susțin că ar fi fost adoptată fără o consultare adecvată și cu efecte negative pentru agricultura românească.

Moțiunea, intitulată „Diplomația progresistă cu hashtaguri a pus agricultura României în pericol. Oana Țoiu spune «da» altora și «nu» propriilor cetățeni.”, critică susținerea acordului comercial dintre Uniunea Europeană și statele MERCOSUR. Documentul susține că acordul ar favoriza economiile puternic industrializate și ar dezavantaja statele cu un sector agricol extins, precum România, expunând fermierii locali unei concurențe considerate neloiale.

Acuzații privind lipsa de coordonare guvernamentală

Inițiatorii moțiunii afirmă că decizia „nu a fost o eroare tehnică și nu a fost o scăpare procedurală, ci o opțiune politică asumată, cu efecte economice profunde și negative pentru România”. În text se face referire și la declarațiile ministrului Agriculturii, Florin Barbu, care ar fi spus public că nu a fost consultat în stabilirea poziției României, aspect prezentat ca un semn al unei lipse de coordonare la nivel guvernamental.

Moțiunea mai arată că România ar fi avut posibilitatea de a influența rezultatul votului la nivel european și că o eventuală abținere ar fi putut bloca adoptarea acordului. În acest context, AUR și Grupul PACE solicită asumarea răspunderii politice de către ministrul de Externe pentru modul în care au fost reprezentate interesele României.

„Prin acest demers parlamentar, AUR și Grupul PACE solicită asumarea răspunderii politice de către ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, pentru modul în care au fost reprezentate interesele României la nivel european”, au transmis reprezentanții AUR printr-un comunicat de presă.

