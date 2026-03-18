Circ total în Parlament pe banii țării, cu Buzoianu și Miruță în prim-plan. Comentarii cu tentă sexuală și acuzații grave la adresa reziștilor - VIDEO

Continuă scandalul din Parlament pe împărțirea banilor țării! Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a fost acuzat că nu pune pe primul loc nevoile românilor și că bugetul instituției pe care o conduce nu prevede măsuri urgente pentru îmbunătățirea vieții oamenilor, conform Realitatea PLUS.

Tensiuni din cauza banilor alocați au fost și în comisia de apărare, acolo unde Radu Miruță a fost întrebat dacă a făcut armata sau știe să tragă cu arma. Se pare că deși conduce Armata României, ministrul nu a fost în armată și nu știe nici să tragă cu arma.

Radu Miruță nu a făcut armata, deși o conduce

„Pe vremea când s-a oprit participarea obligatorie la armată, eu eram la școală, domnule senator! Și am făcut una de care nu-mi este rușine, prin comparație cu gălăgia pe care dumneavoastră o generați”, a declarat Miruță.

De asemenea, scandal a fost și între fostul ministru de Finanțe, Adrian Câciu, și Maria Gabriela Horga de la PNL, cea ucare a petrecut alături de Ilie Bolojan imediat după ce românii au fost sfătuiți să strângă cureaua.