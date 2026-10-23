Fiul lui Tudorel Toader, reținut pentru 24 de ore. Procurorii cer arestarea preventivă
Fostul ministru al Justiției și fiul acestuia
Alexandru Toader, fiul lui Tudorel Toader, a fost reținut pentru 24 de ore într-un dosar de agresiune sexuală. Procurorii solicită arestarea preventivă pentru 30 de zile.
Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, a fost reținut pentru 24 de ore, în cadrul unui dosar penal în care sunt investigate mai multe infracțiuni împotriva libertății și integrității sexuale. Procurorii au solicitat arestarea preventivă pentru 30 de zile, urmând ca propunerea să fie analizată de instanța competentă.
Potrivit informațiilor prezentate de procurori, ancheta vizează presupuse fapte de viol, agresiune sexuală, tentativă de agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual. Faptele investigate ar fi avut loc în relația cu mai multe studente ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
Cazul îl vizează pe Alexandru Toader, fost cadru didactic la Facultatea de Drept din cadrul universității ieșene, care activează în prezent ca notar.
Alexandru Toader, reținut în urma anchetei procurorilor
Conform informațiilor transmise de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași, măsura reținerii a fost dispusă pentru 24 de ore, iar procurorii au înaintat instanței o propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.
Anchetatorii investighează mai multe presupuse infracțiuni, între care violul, agresiunea sexuală, tentativa la agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual.
Potrivit procurorilor, există suspiciunea rezonabilă că persoana cercetată ar fi profitat de autoritatea asociată funcției didactice și de poziția sa față de studente pentru a comite faptele investigate.
Solicitarea de arestare preventivă urmează să fie soluționată de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel Iași, instanța competentă în raport cu statutul profesional al inculpatului.
Măsura reținerii și acuzațiile formulate în cadrul anchetei nu reprezintă o condamnare, iar vinovăția poate fi stabilită numai în condițiile legii.
Acuzațiile aduse fiului lui Tudorel Toader au apărut în spațiul public în 2025
Cazul a devenit cunoscut în noiembrie 2025, după publicarea unei anchete jurnalistice privind presupuse comportamente de natură sexuală atribuite lui Alexandru Toader, pe atunci lector la Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
Două studente au susținut că acesta le-ar fi făcut propuneri intime în contextul promovării examenelor universitare. Una dintre tinere a relatat că ar fi întreținut relații sexuale cu acesta, inclusiv în spații asociate activității sale profesionale.
În urma apariției informațiilor, autoritățile de poliție au anunțat efectuarea unor verificări, iar Comisia de Etică a universității s-a autosesizat pentru a analiza acuzațiile.
Alexandru Toader nu a oferit atunci un răspuns detaliat acuzațiilor, afirmând că nu dorește să comenteze situația.
Ce măsuri a luat Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
După apariția acuzațiilor în presă, cazul a intrat și în atenția conducerii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
Comisia de Etică a decis să analizeze situația, iar la nivelul Facultății de Drept au fost adoptate măsuri privind desfășurarea activității didactice de către Alexandru Toader până la clarificarea cazului.
Demersurile instituționale au urmărit examinarea acuzațiilor și stabilirea eventualelor încălcări ale normelor de etică universitară.
Tudorel Toader susține că dosarul fiului său reprezintă un atac personal
Fostul ministru al Justiției a reacționat public după reținerea fiului său, susținând că acesta ar fi victima unei acțiuni îndreptate atât împotriva lui Alexandru Toader, cât și împotriva sa.
În mesajul publicat pe Facebook, Tudorel Toader a contestat modul în care a fost gestionată situația și a afirmat că fiul său nu ar fi avut anterior posibilitatea de a cunoaște acuzațiile și de a-și pregăti apărarea.
Fostul ministru a susținut că acuzațiile ar fi fost alimentate de persoane interesate să îi afecteze imaginea fiului său și a afirmat că are încredere că instanța va analiza cazul și va clarifica situația.
Tudorel Toader și-a exprimat speranța că judecătorii vor dispune eliberarea fiului său și îi vor permite să își prezinte apărarea.
Ancheta penală este în desfășurare, iar instanța urmează să se pronunțe asupra solicitării de arestare preventivă.
Urmărește știrile Realitatea de Vaslui și pe Google News