Gabriela Firea acuză Guvernul Bolojan că blochează sistemul medical: „Peste 7.600 de posturi sunt neocupate, iar medicii sunt lăsați fără sprijin”

Publicat 23 iul. 2026, 19:55 Sursă Realitatea.Net

Gabriela Firea critică Guvernul Bolojan pentru blocarea angajărilor din Sănătate și avertizează că sistemul medical traversează o perioadă critică. Europarlamentarul PSD susține că peste 7.600 de posturi sunt vacante și cere măsuri urgente.

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